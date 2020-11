Ascolti tv 2 novembre 2020: il Grande Fratello battuto dal commiato a Gigi Proietti

Cavalli di battaglia 19,02%, Grande Fratello Vip 19,35% e Report 11,03%

Rai1 ieri sera ha riproposto Cavalli di battaglia, lo show di Gigi Proietti del 2017, registrando il 19,02% di share media con 4,505 milioni di telespettatori. Il 14 gennaio 2017 il programma aveva raccolto il 21,46% e 5,042 milioni.

Dietro si è piazzato il Grande Fratello Vip su Canale5 con il 19,35% e 3,279 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa il reality show aveva portato a casa il 19,15% e 3,114 milioni.

Terza posizione per Report su Rai3 con l’11,03% e 2,709 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma d’inchieste aveva fatto il 9,38% e 2,329 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica degli ascolti tv di ieri sera lunedì 2 novembre prosegue con il film Final score su Italia1 con il 6,04% e 1,490 milioni, poi Quarta Repubblica su Rete4 con il 6,15% e 1,183 milioni e la serie Gomorra su Tv8 al 2,6% e 662 mila spettatori.

Chiudono Grey’s Anatomy su La7 con il 2,45% e 634 mila, poi America divisa – Da Obama a Trump su Rai2 con il 2,20% e 497 mila e Riaccendiamo i fuochi sul Nove con l’1% e 268 mila contatti.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,53%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,5%.

Guess my age su Tv8 al 2,56% e 717 mila, mentre Deal with it sul Nove 2,2% e 611 mila

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Cavalli di battaglia)