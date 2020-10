Duello Gilletti-Raggi al Maurizio Campidoglio Show

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: battute, punzecchiamenti e anche un tentato duetto canoro tra la sindaca e il giornalista ospiti di Costanzo. Durante il match, registrato ieri e in onda stasera alle 23.10 su Canale5, Massimo ha ribadito di non volersi candidare. Virginia si è rifiutata di cantare “Roma nun fa' la stupida stasera” e “Arrivederci Roma”.

È di nuovo Costanzo show. Raggi-Giletti duetto a sorpresa

Battute, punzecchiamenti e anche un “tentato” duetto canoro tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il giornalista Massimo Giletti, entrambi ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show, registrato ieri e in onda stasera alle 23.10 su Canale5. Da oggi si alza infatti il sipario del talk show più amato della televisione, che quest’anno festeggia i 39 anni di messa in onda con la puntata numero 4.447 e torna come appuntamento settimanale nel palinsesto della rete ammiraglia Madiaset.

Il format nasce il 14 settembre del 1982: dal Teatro Parioli in Roma Maurizio Costanzo dà il via a quello che è diventato il talk più longevo della televisione italiana. II programma nato dall’intelligente intuito del giornalista ha letteralmente rivoluzionato il modo di fare televisione. Sul palco Costanzo ama invitare i più variegati personaggi noti, meno noti o completamente sconosciuti. Persone di diverse estrazioni culturali, sociali ed economiche sempre in grado di dare voce a differenti tematiche della società che Maurizio ama chiamare “fritto misto”, passando dall’intrattenimento leggero all’attualità, dalle denunce politiche e sociali a campagne di sensibilizzazione e di difesa ambientale, dal costume alle novità cinematografiche ed editoriali. Un salotto mediatico dove far convivere personaggi dello spettacolo (cinema, teatro e Tv), del giornalismo, della politica, dello sport, ma anche persone comuni che raccontano le proprie storie, storie di vita legate spesso a casi di cronaca o attualità.

Giletti versus Raggi

Nella puntata in onda stasera Massimo Giletti, che nei boatos era stato inserito nel totonomi per le prossime elezioni Comunali, ha più volte ribadito in trasmissione di non volersi candidare sindaco, ma è stato ironicamente provocato in questo senso dagli altri giornalisti ospiti del programma, che hanno finito per tirare in mezzo anche la sindaca. «Giletti è un bravissimo giornalista, è sempre in tv, è il suo lavoro – ha commentato Virginia Raggi -. Durante il lockdown tra le tante categorie in prima fila c’erano anche i giornalisti, il loro ruolo è fondamentale, sempre in prima linea a raccontare la realtà. La verità va raccontata, altrimenti la gente non crede più ai politici».

