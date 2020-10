Ascolti tv analisi 18 ottobre: Conte boom al 65% di share. Nel ‘premier time’ Fazio stacca D’Urso e Giletti. L’Allieva poi domina la scena

Giuseppe Conte dalle 21.35 fino alle 22.50 circa è entrato nella programmazione di Rai1, Rai3, Canale5 e La7, oltre che in quella di Tgcom24, Rainews, SkyTg24. Oltre due italiani su tre tra quelli sintonizzati sulla tv l’ha seguito, per un numero complessivo di spettatori intorno ai 17,5 milioni. Nei punti ora del Tg1 Speciale, 17,1 milioni e 61,7%. L’Allieva subito dopo ha vinto facile. Fazio a 3,4 milioni durante il discorso, D’Urso a 3, Giletti a 2.

Ascolti: Fazio picchia ‘green’ con Jane Fonda e Greta Thunberg

Giornata televisivamente molto articolata, quella del 18 ottobre, con il corona virus che ha superato quota 11 mila nuovi contagiati giornalieri e la paura e la preoccupazione della gente che cresce. Per chi si voleva distrarre, è stato particolarmente robusto il menù sportivo, soprattutto al pomeriggio: c’erano il calcio della Serie A su Sky e Dazn, il motociclismo sulla pay e in differita su Tv8 da Aragon, una tappa di salita del Giro d’Italia da Piancavallo. Ma era vivace anche la programmazione dei contenitori del day time, con il compleanno di Mara Venier a Domenica In gestito da Carlo Conti ed il ritorno di Camila Raznovich su Rai3 con Kilimangiaro.

Conte porta a casa 17,5 milioni di spettatori ed il 65% di share tra le 21.35 e le 21.49

In prima serata, dopo una serie di rinvii, alle 21.35 circa il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha illustrato in una ventina di minuti i contenuti del nuovo Dpcm governativo esondando su tante reti: le tematiche all-news, ma anche e soprattutto Rai1 (con uno speciale del Tg1), Rai2 (dentro il programma di Fabio Fazio), Canale 5 (da Barbara D’Urso) e La7 (da Massimo Giletti che ha coperto anche le prime domande della conferenza stampa). Complessivamente – tra le 21.35 e le 21.49 – sulle emittenti citate il premier ha incassato quasi 17,5 milioni di spettatori e oltre il 65% di share. Nei punti ora del Tg1 Speciale – tra le 21.29 e le 21.51 – sulle emittenti citate il pubblico è stato di 17,1 milioni con il 61,7%. Nel Conte time Fazio ha superato 3,4 milioni, D’Urso è arrivata oltre 3, con Giletti sopra 2 milioni e Rai1 a 7,678milioni.

Disarticolato, così, è stato l’impianto della prima serata: Alessandra Mastronardi ha cominciato alle 21.55 circa, Fazio ha rifatto la scaletta ma mantenendo il focus sul collegamento con Jane Fonda e Greta Thunberg, mentre Barbara D’Urso dopo avere ospitato l’intervento di Conte ha virato su Enrico Montesano e poi ha dedicato tanto spazio a Fabrizio Corona. Massimo Giletti ha fatto un avvio dedicato al covid pseudo negazionista con Alberto Zangrillo e Matteo Bassetti (con Luca Telese e Pierpaolo Sileri), e poi dopo il collegamento con Palazzo Chigi ha virato sul ‘caso Bellomo’ e ‘Mafia Capitale’, chiudendo sul santone di Amarlys. I meter hanno messo in quest’ordine di ascolti il bilancio di reti e trasmissioni.

La graduatoria delle generaliste, premier a parte vince Mastronardi che arriva dopo il discorso

Su Rai1 i 20 minuti circa del Tg1 Speciale con la conferenza stampa del premier ha avuto 7,4 milioni di spettatori e 26,7% di share. Poi L’Allieva 3, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale Stefano Assisi, Antonia Liskova nel cast, ha avuto 4,575 milioni ed il 21,1% (due settimane prima a 4,473 milioni ed il 20,5%).

Su Rai3 il super appuntamento con Che Tempo che fa, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che hanno avuto Roberto Gualtieri, Vincenzo De Luca, Giovanna Botteri e Sigfrido Ranucci, ma anche Jane Fonda, Greta Thunberg e Paolo Fox tra gli ospiti, ha riscosso 2,984 milioni di spettatori e 11,4% di share e poi col Tavolo 1,491 milioni e 8,2% di share.

Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso’, ospitando il discorso di Giuseppe Conte, e avendo tra i contenuti e gli ospiti le storie di Enrico Montesano, Fabrizio Corona, Fausto Leali, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Iconize e Bello Figo ha conquistato in apertura 2,990 milioni ed il 10,8% di share e poi 2,275 milioni ed il 14,5.

Su Rete 4 Non è L’Arena, ospitando fino alle 22.00 circa la conferenza stampa del premier, dopo avere aperto con Alberto Zangrillo, Luca Telese, Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri, ha conquistato 1,7 milioni e 6,3% di share nella prima parte e 850mila spettatori e 5% di share nella seconda parte.

Su Italia 1 Una spia e mezzo, commedia con Dwayne Johnson protagonista, ha conquistato 1,141 milioni di spettatori e 4,8% di share.

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: per Ncis Los Angeles 1,084 milioni e 3,9% di share; per Ncis New Orleans 1,040 milioni e 3,4% di share. Quindi per la Domenica Sportiva 0 mila spettatori e 0% di share.

Su Rete4 l’evergreen Cast Away, con Tom Hanks ed Helen Hunt protagonisti, ha avuto 817mila spettatori e il 3,9% di share.

Le altre partite della giornata

Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha inanellato 10,6% di share nella presentazione, 15,5% prima parte e 23,7% nella seconda, A Sua Immagine 16,5% e la Santa Messa 19,9%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 18,8%, la Santa Messa al 12%.

A mezzodì su Rai1 l’Angelus 20,1% e Linea Verde 20,2%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 8,9% e Melaverde 14,2% di share.

Su Rai1 Domenica In ha riscosso il 18,5% ed il 17% di share e poi Da Noi a Ruota libera ha conseguito il 14,8% di share. Su Rai2 il Giro d’Italia fa 8% nella prima parte e 13,3% nella seconda, col Processo alla Tappa al 7,4%. Su Canale 5 Domenica Live raccolto il 14,6%. Sulla terza rete Mezz’Ora in più ha avuto il 7% Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà il 5,2% e il ritorno di Kilimangiaro 6,1% e 7,4% di share. Inoltre su TV8 la Superbike ha riscosso 426mila spettatori (2,6%) e la differita della gara di Moto3 è stata seguita da 399mila spettatori con il 2,6% di share.

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,234 milioni e 19,3% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,029 milioni di spettatori con uno share dell’11,2%. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa a 1,697milioni di spettatori e 6,8%. Su Italia1 CSI a 1,036 milioni di spettatori con il 3,8%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend a 1,320 milioni di spettatori (5,1%) e poi 1,790 milioni e 6,6%. Su Tv8 la differita della gara di MotoGP ha conseguito 856mila spettatori con il 3,2%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità a 16,9% e il 20,6%. Su Canale5 RiCaduta Libera a 13,5% e 15,7%. Su Tv8 la differita della gara di Moto2 ha conseguito 516mila spettatori con il 2,7%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 6,540 milioni e 26,5%; Tg5 a 5,086 milioni e 20,2%; TgLa7 a 1,039 milioni e 4,2%.

Emanuele Bruno

(nella foto il premier Giuseppe Conte)