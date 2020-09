E se Discovery si prendesse Mediaset?

Alternativa Usa sul tavolo del biscione

Il Sole 24 Ore, pagina 17, di Andrea Biondi e Laura Galvani

Prima dell’estate si è palesato addirittura un possibile coup de théâtre, direttamente dagli Usa. A quanto risulta al Sole 24 Ore una banca d’affari ha sottoposto a Malone (Gruppo Discovery) e alla famiglia Berlusconi un progetto di fusione, denominato “Amerigo”. L’utilizzo di nomi in codice non è una novità in casa Mediaset: il dossier Prosiebensat passava sotto il nome di “Progetto Schnellinger” e quello olandese di Mfe come “Progetto Van Basten”.

L’offerta, ventilata anche da Le Figaro la scorsa settimana che parlava genericamente di ipotesi americana, prevederebbe per Fininvest l’ingresso nelle attività europee del gruppo Usa che controlla anche Eurosport. La proposta non sarebbe ufficialmente decaduta pur incontrando però molte perplessità. C’è il tema del ruolo di minoranza di Fininvest non gradito agli attuali azionisti di maggioranza di Mediaset. Di certo, dall’altra parte Discovery andrebbe a mettere le mani su un broadcaster commerciale forte in Italia e Spagna. Ma qui, altra perplessità, subentrano anche i timori di possibili rilievi Antitrust.

A ogni modo nel settore media le cose stanno cambiando, velocizzate dalla crisi. Bisogna vedere se un’operazione così ardita potrebbe davvero interessare alle due famiglie che controllano Mediaset e Discovery.

La pista americana – seppure da considerare cum gran osalis nascendo dalla proattività di banche d’affari tutta da verificare quanto a impatti pratici – si inserisce nella storia senza fine della contesa fra Mediaset e Vivendi arrivata nelle ultime settimane a una svolta, a conclusione di poco più di un anno in cui Mediaset ha fatto nascere il suo progetto di riassetto internazionale Mfe (con holding olandese e fusione delle attività di Italia Spagna) per poi alzare bandiera bianca a seguito della strenua battaglia legale organizzata da Vivendi nei tribunali di mezza Europa.