Ascolti tv: tutti i dati di luglio

A luglio cresce il pubblico tv (+4%)

ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta.

Gli equilibri del panorama televisivo vengono messi in discussione dalle rilevazioni Auditel del mese di luglio. Si assiste ad esempio a una deriva negativa di Rai Tre, un canale ancora senza identità precisa dopo l’addio del direttore Stefano Coletta a inizio 2020: in prima serata perde quasi i110% di ascolti rispetto al luglio 2019, cala di un punto di share (ora è al 5% ), ed è il quinto canale nella classifica delle audience della tv generalista a pari merito con Rete 4.

Si conferma pure la crisi di La7, con ascolti che crollano del 15% nelle 24 ore e dell’11%, in prima serata, nel confronto con un luglio 2019 in cui, però, si preannunciava la crisi di governo con la svolta salviniana del Papeete. Insomma, se l’attualità politica non impone temi clamorosi, La7 torna a essere nettamente il settimo canale per ascolti, con un 3,66% di share in prima serata (era al 4,4% nel luglio 2019) e un 2,6%, medio nel 24 ore (3,1%) che fanno abbandonare alla rete ogni sogno, cullato negli anni scorsi, di giocarsi la partita con Rai Due, Rai Tre, Italia Uno o Rete 4. In autunno il canale guidato da Andrea Salerno spera di risollevarsi un po’ almeno nel day time grazie al ritorno di Benedetta Parodi e alla domenica pomeriggio con Myrta Merlino, Gerardo Greco e Vauro.