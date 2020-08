Ascolti tv 24 agosto 2020: Mennea sprinta con Canale5 al photofinish

Ieri, lunedì 24 agosto 2020, la fiction in replica di Rai1 ha battuto di poco il film dell’ammiraglia Mediaset. Poi Italia1.

Pietro Mennea-La freccia del Sud 14,25%, Windstorm-Contro ogni regola 12,96% e Battiti Live 7,66%

Uno sprint da vero velocista per la fiction in replica di Rai1, Pietro Mennea-La freccia del SudPietro Mennea-La freccia del Sud, che ha registrato il 14,25% di share media con 2,462 milioni d’italiani collegati. Il 29 marzo 2015, alla prima tv, la miniserie tv sull’atleta olimpionico aveva raccolto il 20,33% con 5,2 milioni, mentre il 23 agosto 2016 alla prima replica il 12,62% con 2,262 milioni.

Sul secondo gradino del podio, per poco, Canale5 con il film Windstorm-Contro ogni regola, che ha portato a casa il 12,96% e 2,384 milioni di spettatori. Settimana scorsa l’altro titolo della serie, Windstorm-Liberi nel vento aveva fatto l’11,6% e 2,048 milioni.

Terza piazza per Battiti Live su Italia1 con il 7,66% e 1,286 milioni di spettatori.

Ascolti tv degli altri programmi

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste vede in quarta posizione la serie tv Hawaii Five-0 su Rai2 con il 6,03% e 1,242 milioni di contatti, seguito da Presadiretta su Rai3 con il 4,61% e 829 mila contatti e poi da Rete4 con il film Out of Time con il 4,70% e 823 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Pietro Mennea-La freccia del Sud)