Ascolti tv 23 agosto 2020: la Champions League fa volare Canale5

Ieri, domenica 23 agosto 2020, la partita Bayern Monaco-PSG ha vinto la gara degli ascolti tv davanti alla fiction in replica di Rai1. Poi Rai2.

Bayern Monaco-PSG 29,3%, Non dirlo al mio capo 13,8% e Ho quasi sposato un serial killer 6,99%

L’edizione più “compressa” della Champions League si è conclusa ieri con la vittoria del Bayern Monaco per uno a zero sul Paris Saint Germain, che su Canale5 ha registrato il 29,3% di share media con 5,654 milioni di tifosi collegati. La finale dell’anno scorso tra Tottenham e Liverpool, vinta da quest’ultimi, andata in onda il primo giugno su Rai1 aveva raccolto il 27,2% e 5,658 milioni di spettatori, quindi ascolti fotocopia.

Seconda posizione per la replica di Non dirlo al mio capo su Rai1 con il 13,8% e 2,401 milioni di contatti. La fiction con Vanessa Incontrada settimana scorsa aveva portato a casa il 15,4% e 2,204.

Medaglia di bronzo per Rai2 con la serie tv Hawaii Five-0 al 5,1% e 1,008 milioni. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 4,9% e 749 mila contatti con la partita di Frosinone-Spezia.

Ascolti tv degli altri programmi

La classifica degli ascolti delle reti generaliste prosegue con Rai3 e il film Il segreto dei tuoi occhi con 4,5% e 827 mila italiani collegati, poi Italia1 con il film New York Academy al 3,8% e 711 mila e Rete4 al 2,9% e 507 mila spettatori con il film Mani di velluto.

In coda Tv8 con la serie tv Gomorra al 2,1% e 390 mila, poi La7 con il programma Atlantide-Anatomia di una dittatore al 2,4% e 371 mila contatti e in chiusura il film Rugantino sul Nove con l’1,2% e 213 mila telespettatori.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Bayern Monaco-PSG)