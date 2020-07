Andrea Vianello alla guida di RaiNews24

Andrea Vianello nuovo direttore di RaiNews

MilanoFinanaza, pagina 3, di Mauro Romano

Andrea Vianello torna sulla plancia di comando di una grande testata giornalistica pubblica. II conduttore televisivo, già a capo di Rai Tre e ideatore di innumerevoli trasmissioni, tra cui Agorà, è il nuovo direttore di RaiNews, la corazzata informativa H24 di Viale Mazzini. La nomina di Vianello – prende il posto di Antonio Di bella che torna a fare il corrispondente negli Stati Uniti – è stata approvata all’unanimità dal cda della Rai.

Nato professionalmente in radio, ha condotto tra l’altro Radio Anch ‘io, è passato poi al piccolo schermo con programmi di servizio vicino al pubblico e al mondo dei consumatori come Mi manda Rai Tre. Romano, esperto di letteratura brasiliana, un amore per la musica, gli approfondimenti culturali e il Milan, Vianello negli ultimi mesi ha raccolto molte critiche positive per un libro autobiografico, Ogni parola che sapevo, in cui ha raccontato senza infingimenti ma con un grande tocco di autoironia la sua esperienza con l’ictus, da cui è uscito guarito e rafforzato.

(Nella foto Andrea Vianello)