E alla fine si sono dimenticati la Carrà

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: alla presentazione dei palinsesti Rai il direttore di Rai3, Franco Di Mare, non ha citato la mitica Raffa. Che sta registrando la nuova stagione di "A raccontare comincia tu". E si è arrabbiata tantissimo.

ItaliaOggi, pagina 22, di Giorgio Ponziano

Raffaella Carrà dimenticata dal vertice Rai in occasione della presentazione dei palinsesti. Sta registrando la nuova serie di A raccontare comincia tu (ospiti: Tiziano Ferro, Emma Marrone, Mika, Achille Lauro) ma il neo direttore di Rai 3, Franco Di Mare, non ha citato né la conduttrice né il programma, previsto per l’autunno. Un’amnesia che ha fatto arrabbiare la showgirl che ha appena compiuto 77 anni.

(Nella foto Raffaella Carrà)