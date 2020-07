Gloria Guida furibonda con la Rai

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la signora Dorelli esclusa dai nuovi palinsesti, non condurrà più "Le ragazze": “Sono dispiaciuta e amareggiata. Credo in tutta onestà di avere fatto un buon lavoro nelle edizioni precedenti. Prova ne sono l'aumento costante degli ascolti e gli attestati di stima di tanti giornalisti e commentatori televisivi”.

Rai ingrata: il programma non finisce in Gloria

Quotidiano Nazionale, pagina 28, di Barbara Berti.

«Sono dispiaciuta e amareggiata. Credo in tutta onestà di avere fatto un buon lavoro nelle edizioni precedenti. Prova ne sono l’aumento costante degli ascolti e gli attestati di stima di tanti giornalisti e commentatori televisivi». Così Gloria Guida (64 anni), attraverso i suoi profili social, non nasconde la delusione per l’esclusione dai palinsesti Rai della prossima stagione. L’attrice, infatti, è stata rimossa dalla conduzione del programma Le Ragazze di Rai3: l’azienda ha semplicemente scelto di eliminare questo ruolo parlando di «ragioni economiche». Il motivo, però, non convince la moglie di Johnny Dorelli che per il suo modo di condurre, elegante e discreto, si è fatta molto apprezzare dal pubblico.

Certo sono ormai lontani gli anni in cui la Guida era tra le principesse della commedia sexy all’italiana. Lei era la studentessa che univa candore e malizia, l’insegnante per eccellenza (e anche sua rivale) era Edwige Fenech (71 anni). Da tempo anche l’ex icona sexy del “decamerotico” Quel gran pezzo dell’Ubalda…, si è reinventata come affermata produttrice televisiva e cinematografica: tra i vari lavori, porta la sua firma la fiction Rai È arrivata la felicità dove ha anche recitato una piccola parte.

(Nella foto Gloria Guida)