Palinsesti: le prime indiscrezioni sulle novità Rai

Un The Voice senior presentato da Antonella Clerici, fatto dagli e per gli over 60. Il nuovo programma informativo di Rai2 di Alessandro Giuli affiancato da Francesca Fagnani. Ad Agorà di Rai3 Luisella Costamagna con Gianluca Semprini. Salvo Sottile che deve lasciare Mi manda Raitre a Benedetta Rinaldi. Fabio Fazio che, dopo le titubanze, si sposta su Rai3 ma il rinnovo del suo contratto (tra un anno) resta ancora in sospeso per la questione che non può essere produttore e presentatore in contemporanea.

Lorella Cuccarini che condurrà lo Zecchino d’oro nonostante il piccolo scandalo che ha provocato accusando il collega Matano di maschilismo appena prima dell’ultima punta della Vita in diretta. Tra novità e conferme si stanno mettendo a punto i palinsesti della prossima stagione Rai illustrati nella versione quasi definitiva al Cda l’altro ieri. Ci possono essere ancora cambiamenti per via dei tagli ai compensi e ai budget in corso per poi essere presentati il 16 luglio a giornalisti e investitori.

Il ritorno di Antonella Clerici

Tra le novità lo show serale con la Clerici: la gara canora già vista su Rai2 ma dedicata ai talent «maturi», insomma Rai1 si avvia a essere sempre più una rete per un pubblico anziano. In questo modo si risolve anche la questione del contratto faraonico della Clerici, pagata per un anno per non fare nulla. Un rientro alla grande: perché oltre allo show in prime time, riavrà lo spazio di mezzogiorno, con un programma al posto della Prova del cuoco, intitolato La casa a mezzogiorno (da Milano e non da casa sua perché sarebbe costato troppo).

