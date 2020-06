Amazon Prime lancia la sfida alla Tv generalista

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: piano mondiale per il colosso di Jeff Bezos. Che facendo leva sullo sport vuole affiancare un palinsesto tradizionale al prodotto in streaming. E strizza l’occhio al calcio.

Amazon accende la televisione generalista

MilanoFinanza, pagina 15, di Andrea Montanari

II colosso da 1.364 miliardi di dollari di capitalizzazione non sta certo a guardare sul mercato televisivo. Così, come riferito ieri dal sito Protocol, Jeff Bezos per rafforzare l’offerta di Prime Video e per conquistare anche il bacino d’utenza del piccolo schermo sta lavorando alla creazione di una vera e propria emittente tv tradizionale che possa garantire una programmazione lineare con programmi e un palinsesto full time su base giornaliera. Una novità assoluta che si andrebbe ad affiancare allo streaming di Prime Video. Da qui la volontà di Jeff Bezos di definire accordi con produttori di film, serie tv, eventi live e sportivi.

Del resto già da tempo Amazon garantisce ai suoi abbonati le sfide del football americano (Nfl), oltre ai diritti del calcio della Premier League. Un percorso di crescita che, ovviamente, preoccupa gli operatori televisivi americani e non solo, visto che poi la battaglia del futuro sarà quella sulle piattaforme in streaming dove vorrà giocarsi le sue carte anche Google, che dispone giù di YouTube. Per non parlare di Facebook.

Interesse sulla Serie A

Questo interesse di Amazon per nuovi contenuti da offrire agli abbonati può avere un impatto anche sul mercato italiano, in particolare per quel che riguarda le immagini delle partite della Serie A. Perché. come già anticipato da MF-Milano Finanza lo scorso 25 marzo, il big d’Oltreoceano da mesi sta studiando le opzioni che la Lega elaborerà in termini di presentazione del bando per i diritti televisivi dei match del triennio 2021-2024. Una gara che al momento non pane ma che entro settembre dovrà diventare realtà.

(Nell’immagine il logo Amazon)