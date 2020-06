Calcio gratis su Sky e Amazon Prime, ma in Inghilterra

Chessidice in viale dell’editoria

ItaliaOggi, pagina 20.

Delle 92 partite ancora da disputare, ben 33 saranno mandate in onda gratuitamente da Sky Sports, Bbc e Amazon. In particolare, la piattaforma Prime Video di Amazon trasmetterà quattro partite in chiaro in Uk, ma i tifosi non avranno bisogno di un abbonamento al servizio per seguire i match. Si riparte il 17 giugno con Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal. Tra le partite in chiaro Sky Sports ha già annunciato che il derby del Merseyside tra il Liverpool e l’Everton di Carlo Ancelotti sarà visibile senza abbonamento.

(Nella foto Sergio Aguero, attaccante del Manchester City)