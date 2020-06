Benedetto da Travaglio, Lerner si accomoda a Tele Fatto

I malumori del Pd su Rai3, “Tele Fatto”. Chi la vora per il bis di Mattarella

Il Foglio, pagina 4.

Al Pd non piace affatto l’idea che Luisella Costamagna possa condurre Agorà. Al Pd ritengono che ormai Rai3, con la nomina di Franco Di Mare, sia finita totalmente in orbita grillina. Nelle chat del Nazareno vengono riportate decine e decine di interventi durissimi di Costamagna contro il Partito democratico. Ci sono dubbi nel Pd anche nei confronti dell’altro conduttore che si vorrebbe scegliere per Agorà, Roberto Vicaretti, attualmente a RaiNews24. I messaggi della chat del Pd, non riferiti a Vicaretti, sono di questo tenore. «Dov’è finito il pluralismo della Rai? Andrà a finire che diserteremo Agorà per protesta come abbiamo fatto per mesi con Unomattina che viene condotto dal biografo di Matteo Salvini, Roberto Poletti».

Che Rai3 sotto la direzione di Franco Di Mare sia diventata una rete con una linea editoriale che tende a rispecchiare la linea del Fatto, a parte il Tg3 di Mario Orfeo, lo dimostra, secondo il Pd, anche la scelta dei conduttori del nuovo programma politico che andrà in onda venerdì sera. Oltre a Federica Sciarelli, che condurrà da Napoli, è stato scelto Gad Lerner, come co-conduttore da Milano. Quello stesso Lerner da poco sbarcato come editorialista al Fatto di Marco Travaglio.

(Nella foto Gad Lerner)