Oggi in edicola: Gad Lerner tornerà su Rai3 con “Partigiani”

Rai, Gad Lerner pronto a tornare in pista con una striscia su Rai3

Italia Oggi, pagina 18, di Marco Antonellis.

Non c’è dubbio comunque che questo cda mischia di apparire soltanto come il primo tempo di una partita destinata a concludersi nelle prossime settimane (ovvero dopo il risultato elettorale del prossimo 26 gennaio), tanto che i soliti bene informati hanno già fatto scattare il toto-direttori con la Paterniti al Tg1, Mario Orfeo al Tg3 e Gennaro Sangiuliano sempre saldissimo al Tg2. E l’attuale direttore del Tg1 Carboni? Per lui già si parla della direzione di Rainews al posto di Franco Di Bella (apprezzato trasversalmente per il suo equilibrio) che andrebbe a occupare la superdirezione dedicata agli approfondimenti. Da notare anche il giubilo degli interni a Rai3: scampato il «pericolo» di un monocolore 5Stelle è stata accolta con soddisfazione la nomina di Silvia Calandrelli alla direzione di rete.

Ma altre indiscrezioni attanagliano in questo momento il settimo piano di viale Mazzini: a quanto si apprende, oltre all’ad Salini potrebbe essere convocato dal Mef anche il presidente dell’azienda Marcello Foa. Intanto Gad Lerner sarebbe pronto a tornare in pista: per lui sarebbe pronta una striscia preserale su Rai3 in vista del 25 aprile. Titolo: Partigiani.

(Nella foto Gad Lerner)