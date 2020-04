Tv8 vuole innovare con Adriana Volpe e Alessandro Banfi?

La rete in chiaro di Sky partirà a giugno con un contenitore mattutino, ma per ora sulla carta sembra un riciclo della vecchia tv generalista.

A fine giugno il nuovo programma di Tv8

Per fare il salto ed essere una generalista a tutti gli effetti serve un contenitore mattutino, imperniato sull’infotainment. E così Tv8, la rete in chiaro del gruppo Sky, si lancia in quest’avventura, per fare concorrenza ai canali Rai, a Canale5 e a La7. Il debutto era previsto a settembre, ma con gli italiani chiusi in casa anche nella Fase 2, a Sky hanno deciso di accelerare i tempi e di partire già a giugno.

Secondo le indiscrezioni raccolte da TvBlog, alcune confermate anche da Tv8, l’intenzione è di fare un «programma innovativo». E fin qui tutto bene, poi, però, quando si fa l’appello dei protagonisti del progetto, l’innovazione non sembra proprio di casa, anzi, sembra un riciclo della vecchia tv generalista nazional-popolare.

I protagonisti

Già, perché in queste ore è stata annunciata ufficialmente la presenza di Adriana Volpe, reduce dal Grande Fratello Vip (a onore suo l’unica uscita da Cinecittà allo scoppio dell’emergenza coronavirus), che ha debuttato in Tv nel 1993 a Scommettiamo che…?. È esperta di contenitori mattutini, per aver passato otto anni (2009-2017) a I fatti vostri su Rai2, con Michele Guardì, prima che Giancarlo Magalli la impallinasse.

Sempre secondo i colleghi di TvBlog, il capoprogetto dovrebbe essere Alessandro Banfi, oggi alla guida degli autori de La vita in diretta su Rai1 e per anni nelle redazioni Mediaset, anche come coordinatore di Pomeriggio5.

Insomma, a parte il brillante giornalista di Sky Tg24 Alessio Viola, che condurrà insieme alla Volpe, di innovativo sulla carta pare esserci davvero poco. A prima vista sembrano scelte molto conservative, per mettersi in scia delle generaliste tradizionali. La speranza è di essere sorpresi positivamente al debutto, e di solito quella è l’ultima a morire.

