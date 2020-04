Avanzano le Sturmtruppen di Pier Silvio

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Mediaset può salire al 25% in ProsienbenSat e coronare il sogno del polo europeo della TV commerciale. Resta caldissimo il nome di Andrea Zappia per il ruolo di amministratore delegato.

Adesso Mediaset può salire al 25% di ProsiebenSat

MilanoFinanza, pagina 16, di Andrea Montanari.

L’avanzata di Mediaset in Germania può continuare. E anche se a Berlino si inizia a interrogarsi sulla figura di Silvio Berlusconi, il network di Cologno Monzese porta avanti la sua campagna di espansione internazionale facendo leva innanzitutto sulla holding olandese MediaForEurope e sulla-tedesca ProsiebenSat.1, il principale network del mercato locale per ascolti e raccolta pubblicitaria, di cui già detiene il 20,1% (20,7% dei diritti di voto). Ma adesso il Biscione può fare un nuovo passo in avanti e arrivare alla soglia decisiva del 25%. E se la tv guidata da Pier Silvio Berlusconi non ha ancora deciso se acquistare un ulteriore 5% (investimento da 87,5 milioni), l’Antitrust tedesco ha autorizzato l’eventuale scalata. In particolare, l’authority ha autorizzato la richiesta di Mediaset per l’acquisizione di una quota d’influenza significativa in ProSiebenSat.1 senza condizioni.

La notifica preventiva era stata fatte dallo steso gruppo tv italiano, primo azionista del network tedesco (l’imprenditore ceco Daniel Kretinslcy, azionista de Le Monde, ha il l0%): in vista dell’assemblea di ProsiebenSat 1, in programma il prossimo 10 giugno, durante la quale si dovrà indicare anche il nuovo ceo in sostituzione del dimissionario Max Conze. Con il via libera dell’Antitrust, Mediaset può presentarsi in assise con l’intera attuale quota.

(Nella foto Pier Silvio Berlusconi)