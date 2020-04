Pomeriggio Cinque: è andato in onda tutto il peggio dell’animo umano

L’inseguimento di un podista a Venezia in diretta su Canale5. Barbara D’Urso ha perso un’altra occasione per fare buona televisione.

L’inseguimento di un runner in diretta tv: che orrore

E dopo le canzoni cantate alle finestre, dopo i «ce la faremo» strillati dai balconi, l’animo umano al secondo mese di quarantena da coronavirus è finalmente venuto fuori. Il peggio è andato in onda a Pomeriggio Cinque, con una diretta dall’elicottero della Guardia di Finanza di Venezia, che ha ripreso l’inseguimento di un runner sulla spiaggia (deserta) del Lido. In quelle immagine c’è dentro tutto il peggio che si possa mettere in scena in una situazione del genere: un corridore che si sente al di sopra della legge e più furbo dei suoi concittadini, che diligentemente rispettano le regole stando a casa. Ci sono le forze dell’ordine che permettono a un programma tv privato di salire a bordo dei loro mezzi militari, per spettacolarizzare le attività di controllo sul territorio. E poi, il peggio del peggio, la televisione che amplifica ed esaspera gli animi, enfatizzando l’inseguimento di un podista irrispettoso, come se fosse la fuga di O.J. Simpson, accusato di aver barbaramente ucciso la moglie e l’amante.

Più senso di responsabilità

In giorni come questi la televisione dovrebbe avere un ruolo molto più alto, una responsabilità enorme verso il pubblico che va informato in maniera pacata e ragionevole, senza cercare inutili e infantili scoop, ma soprattutto senza alimentare l’odio. Purtroppo, da tempo, l’informazione di Mediaset ha invece deciso di dedicarsi a quella parte Paese facilmente infiammabile, solo per qualche punto di share in più. Ed è incredibile come Piersilvio Berlusconi, persona sensibile e pacata, possa permettere tutto questo ai falchi di Cologno Monzese.

In questo periodo, forse, ci vorrebbe più senso di responsabilità ed evitare di mettere in scena spettacoli indegni come quello della spiaggia di Venezia. Essere il megafono della parte peggiore dell’animo umano non è certo un ruolo edificante.

Twitter@AndreaAAmato

(Nella foto un momento della diretta di Pomeriggio Cinque)