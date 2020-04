Jovanotti vuol fare il Fiorello

Jovanotti sbarca su RaiPlay: A Vespa gli speciali per la Pasqua

ItaliaOggi, pagina 18, di Giorgio Ponziano.

Jovanotti come Fiorello. Anche il cantautore ha scelto RayPlay per un suo programma, Non voglio cambiare pianeta, che incomincerà il 24 aprile sulla piattaforma streaming. Si tratta di 16 puntate che documentano il viaggio (in bicicletta) di 4 mila chilometri tra Cile e Argentina da lui realizzato qualche mese fa: «Ho fatto un viaggio», dice, «per cercare un po’ di isolamento nella natura. Sono tornato e mi sono trovato dentro ad un altro isolamento, questa volta obbligato dalla natura stessa. È stato un viaggio per prepararmi al futuro, e sono tornato impreparato a presente». Bruno Vespa, dopo le polemiche per la cancellazione di alarne puntate di Porta a Porta (Rai1), torna in prima fila avere ospitato ieri Luigi DiMaio in occasione della Pasqua. Sarà lui a condurre gIi speciali che venerdì e sabato precederanno e seguiranno le dirette da San Pietro con Papa Francesco. Si tratterà (venerdl sera) di una Via Crucis particolare poiché quella del Pontefice sarà una camminata solitaria. Fabio Fazio non interrompe Che tempo che fa (Rai2), com’era tradizione nella domenica di Pasqua. Quest’anno continuerà il suo viaggio all’interno dell’emergenza, insieme al virologo Roberto Burioni, che ha preso il posto di Carlo Cottarelli. Cambiano gli scenari e mutano gli ospiti fissi: ieri l’economia, oggi la virologia.

Marcello Foa ha convocato per domani (emergenza permettendo) il consiglio d’amministrazione Rai. Si parlerà del ruolo del servizio pubblico in questo difficile momento per il Paese.

(Nella foto Jovanotti e Fiorello)