Tra le novità di aprile su TimVision i film di Alessandro Siani e Marco D’Amore. Per le serie tv torna Humans

Torna su TIMVISION anche Humans con il cofanetto completo delle tre stagioni.

Due grandi prime visioni questo mese su TIMVISION PLUS. Dal 12 aprile sarà disponibile Il giorno più bello del mondo, commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Il 13 aprile sarà invece il turno di L’immortale, il film diretto e interpretato da Marco D’Amore che fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra.

Tra gli altri film disponibili nel corso del mese: Wonder, toccante film per tutta la famiglia con Julia Roberts e Owen Wilson; Nella tana dei lupi, pellicola action con Gerald Butler; My Little Pony – Il film, pellicola d’animazione con i personaggi amatissimi dai più piccoli.

Serie tv



Torna su TIMVISION Humans con il cofanetto completo delle tre stagioni. La serie cult di fantascienza racconta un futuro prossimo in cui gli androidi si sono diffusi tra le pareti domestiche

Bambini e Ragazzi

Tra le principali novità del mese: Robot Trains, Sissi – La giovane imperatrice e The Hive – La casa delle api.

(nella foto L’Immortale)