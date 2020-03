Asterix il gallico: domenica 29 marzo Rai Gulp rende omaggio ad Albert Uderzo

Le vicende di Asterix e Obelix furono inventate da René Goscinny e Albert Uderzo.

Rai Gulp omaggia Albert Uderzo, il fumettista francese autore di Asterix. Il popolare disegnatore di origine italiana è scomparso oggi all’età di 92 anni a Neuilly. Nella giornata che Rai Gulp dedica ai film di animazione, domenica 29 marzo alle 20.30, sarà proposto Asterix il gallico, primo lungometraggio animato basato sulla serie a fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo e adattata fedelmente dal primo albo della serie.

Asterix il gallico

I Romani hanno conquistato tutta la Gallia tranne un piccolo villaggio abitato da una tribù di Galli dotati di una forza

sovrumana, contro cui invano hanno combattuto le legioni di Cesare. Gli esemplari più famosi sono Asterix e Obelix che, con improvvise incursioni, seminano il terrore fra i Romani e devono la loro forza a una pozione preparata dal mago del villaggio in gran segreto. Il comandante dell’accampamento latino decide di inviare una spia tra i nemici per svelare il mistero, bere la magica bevanda e sperimentarne gli effetti. I Romani riescono a rapire il mago, ma questi, aiutato da Asterix, li prende in giro con i suoi trucchi. Così, dopo essersi burlati del centurione che spera di subentrare in una posizione di comando supremo, gli eroi d’oltralpe vengono liberati dallo stesso Cesare che punisce il suo ufficiale.

(nella foto Asterix il gallico)