Anche Maurizio Crozza nello speciale Sono le venti di Peter Gomez questa sera alle 21.25 sul Nove.

Tra gli ospiti Fedez, che racconterà come affronta la “quarantena” e la giornalista Valentina Petrini, che aiuterà a smontare alcune delle fake news

La striscia quotidiana di informazione di Peter Gomez approda in prima serata con lo Speciale sono le venti, dedicato all’emergenza Covid-19 alle 21.25 questa sera sul Nove.

Un racconto a più voci sull’Italia “che spera e resiste”, che sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza: l’artista genovese, protagonista del one man show Fratelli di Crozza, darà la sua lettura del momento storico e politico che stiamo vivendo.

Gli ospiti

Tra gli ospiti che nel corso dello Speciale si collegheranno con il direttore de ilfattoquotidiano.it, Fedez, che racconterà come affronta la “quarantena” e aggiornerà in merito alla raccolta fondi promossa a favore dell’IRCCS San Raffaele di Milano, e la giornalista Valentina Petrini, che aiuterà a smontare alcune delle fake news che circolano sul virus e che ha dovuto fermarsi con il suo programma Fake – La Fabbrica delle notizie, in seguito all’accertamento di un caso di positività nel team produttivo.

Ancora, il virologo Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano e ospiti di primo piano dal mondo della politica, per fare luce sulla situazione del nostro Paese, oltre a servizi e collegamenti per un punto in tempo reale sull’emergenza.

Lo Speciale Sono Le Venti sarà visibile in live streaming anche su Dplay. La striscia quotidiana Sono Le Venti andrà regolarmente in onda alle 19:55

La Redazione

(nella foto Peter Gomez)