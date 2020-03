Emanuele Filiberto si racconta a Maurizio Costanzo stasera su Canale 5

Emanuele Filiberto si racconta a tutto tondo.

Giovedì 12 marzo torna in seconda serata su Canale 5 L’intervista, il talk one to one ideato a condotto da Maurizio Costanzo. In questo primo appuntamento il giornalista incontra Emanuele Filiberto di Savoia. Il figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria, nipote dell’ultimo Re d’Italia Umberto II di Savoia, si confida con sincerità e in modo del tutto inedito dentro la scatola dove le domande del conduttore sono scandite dai video che scorrono sui led e che descrivono i momenti salienti della sua vita pubblica e privata.

Il racconto

Emanuele Filiberto si racconta a tutto tondo, dagli anni trascorsi in Svizzera per via dell’esilio dei Savoia al rapporto con i suoi genitori. E ancora: i ricordi con il nonno Re d’Italia, con la Regina Maria José del Belgio e con l’altra nonna Iris Amalia Benvenuti; gli scandali, l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica sulla vita privata della sua famiglia.

Emanuele Filiberto racconta il suo felice matrimonio con l’attrice francese Clotilde Courau dalla quale ha avuto le figlie Vittoria e Luisa e conferma la sua grande passione per il mondo dello spettacolo.

(nella foto L’Intervista)