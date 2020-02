Ascolti Tv 4 febbraio tutti i dati: Sanremo 70 si allunga e fa 10 mln e il 52,2% (share record). Si difende Canale5, Floris sopra 1 milione

Ascolti tv, picco di ascolti Sanremo: 14,937 milioni e 50,6% con Tiziano Ferro a cantare Volare

Il contesto: Sanremo, il riassunto de La pupa ed il secchione, i tre talk politici, un film d’animazione e una commedia.

Un martedì a schema più libero, quello del 4 febbraio, pieno di scelte tattiche e difensive, con la prima serata del Festival di Sanremo su Rai1 a concentrare tutta l’attenzione. La rassegna canora si confrontava con una commedia leggera su Canale 5, Matrimonio al Sud. La griglia prevedeva poi su Rai2 un film d’animazione, Big Hero 6, mentre parlavano di politica e attualità Mario Giordano (Sempre più Fuori dal coro su Rete4), Giovanni Floris (DiMartedì su La7) e Bianca Berlinguer (#Cartabianca su Rai3), mentre Italia 1 se la cavava con Il Riassunto delle prima quattro puntate de La pupa ed il secchione e viceversa. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Sanremo batte gli altri Sanremo per share, non per ascolto medio.

Su Rai1 la prima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo, con Amadeus alla conduzione, al suo fianco al battesimo Diletta Leotta, Rula Jebreal, Fiorello e Tiziano Ferro, sul palco dodici campioni e 4 nuove proposte, tra gli ospiti Al Bano e Romina Power, Gabriele Muccino e il cast del film Gli anni più belli, con Emma Marrone canterina in primo piano, ha conquistato con la prima parte 12,479 milioni di spettatori e 51,25% tra le 21.35 e le 24.00 e con la seconda parte 5,697 milioni e 56,22% (media a 10,057 milioni e 52,18% di share) dalle 24.05 alle 25.27. In pratica la numero 70 – considerate le edizioni in onda dal 2010 – allungandosi così tanto, ha fatto il record di share, ma risultando decima per numero di spettatori. Quella registrata ieri, inoltre, è la media di share più alta centrata dalla prima serata dal 2005 (Paolo Bonolis aveva conseguito il 54,1%).

Su Canale 5 il film Matrimonio al sud, con Claudio Bisio, ha riscosso 1,991 milioni di spettatori e il 7,81%. Quindi per La grande bellezza 413mila spettatori e 4,18% di share e 352mila spettatori e 7,92%.

Floris tiene botta

Su La7 per DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Nicola Gratteri, Roberto Speranza, Carlo Calenda, Lidia Menapace, Giuliano Pisapia, Carlo Cottarelli, Alessandro Sallusti, Marco Damilano, e con Gene Gocchi e Nando Pagnoncelli in supporto stabile, 1,033 milioni di spettatori e 4,1% dalle 21.20 alle 23.55. Quindi per DiMartedì Più, 393mila e 3,21%. TgLa7Notte 123mila e 1,4%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, in apertura Mauro Corona e poi in menù anche Paola De Micheli, Annalisa Chirico, Andrea Scanzi, Massimo Giannini, Maurizio Belpietro, Michele Mirabella, Elly Schlein, Andrea Ruggieri, Massimiliano Fedriga, Giovanni Rezza, Susanna Schimperna, 787mila spettatori e il 3,2% dalle 21.33 alle 24.02 dopo l’apertura a 912mila e 3,8%. Quindi per Linea Notte 287mila e 2,5% di share.

Su Rete 4 per la trasmissione Sempre più Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione, e tra gli ospiti Vittorio Feltri, Irene Pivetti, Fabrizio Pregliasco, 779mila spettatori e il 3,5% di share dalle 21.32 fino alle 24.34, dopo la presentazione a 643mila e 2,2%. Quindi per Avamposto cinese 121mila e 1,77%.

Su Italia 1 la puntata speciale, Il Riassunto, del format La pupa ed il secchione e viceversa con Paolo Ruffini alla conduzione, Francesca Cipriani in supporto, e poi tante coppie ‘male’ assortite alla prova, dalle 21.35 alle 23.57 ha intrattenuto 746mila spettatori con il 3% dopo la presentazione a 767mila e 2,6%. Quindi per Sex Movie in 4D è stato visto da 259mila spettatori (4,9%).

Su Rai2 per il film d’animazione Big Hero 6, 650mila e 2,34%. Per Cars 2 302mila e 1,78% di share.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte un Bonolis in crescita

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,782 milioni di spettatori e il 21,68%, L’Eredità ha riscosso 5,850 milioni di spettatori ed il 21,17%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,084 milioni di spettatori (17,97%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,466 milioni di spettatori ed il 21,27%. Su Rai3 Tg3 a 2,260 milioni e 11,57%; TgR 2,738 milioni e 12,16%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 950mila e 4%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 6,8 milioni, Tg5 a 4,9

Per il Tg1 6,861 milioni di spettatori ed il 27,5%. Su Canale 5 per il Tg5 4,9 milioni e 18,54% di share. Su La7 TGLa7 1,241 milioni di spettatori e 4,94%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Boom Sanremo Start con Fiorello in tonaca da Don Matteo

Su Rai 1 per Prima Festival 8,636 milioni e 31,53% di share. E Per Sanremo Start 12,840 milioni ed il 43,97%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 3,771 milioni e 13% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,3 milioni e 4,57%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione 440mila e 1,5%; su Rai3 per Nuovi eroi 1,147 milioni e 4,34%, per Un posto al sole 1,532 milioni e 5,37%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, 1,179 milioni spettatori e 4,32% di share e 1,011 milioni e 3,45%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione, 1,466 milioni e 5,15%.