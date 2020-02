Oggi in edicola: Amadeus testimonial della divulgazione sul coronavirus

La nostra rassegna stampa della mattina, con gli estratti degli articoli più interessanti: il presentatore è stato scelto dal Governo per informare gli italiani sull’epidemia in corso.

Il Fatto Quotidiano, pagina 5, di Wanda Marra.

Dopo aver appena trasportato il Paese in un’edizione di Sanremo dagli ascolti “bulgari”, immancabile giacca in lurex e papillon, Amadeus dovrà ora affrontare una nuova sfida: entrare in tutte le case degli italiani, dando le informazioni utili sul coronavirus, sensibilizzandoli al problema, rassicurandoli, ma nello stesso tempo invitandoli ad avere tutti i comportamenti raccomandati. È lui il testimonial scelto dal Governo per gli spot istituzionali che si stanno predisponendo in queste ore.

Sono a questo punto considerati inadeguati (per non dire sbagliati) quelli con Michele Mirabella come protagonista. «Non è affatto facile il contagio», diceva il primo, mandato in onda ai primi di febbraio. Con il nostro Paese che risulta essere il terzo nel mondo per numero di infetti, non è il momento di minimizzare troppo.

Il Governo deve comunicare

Dunque, mentre i casi in Italia si moltiplicano, il Governo si è posto il problema di trovare una chiave comunicativa. Ieri alla Presidenza del Consiglio c’è stata una riunione di coordinamento della comunicazione istituzionale (la cui delega è affidata al Sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella). Erano presenti rappresentanti del gabinetto dello stesso Martella e del Dipartimento editoria, del ministero della Salute e della Protezione civile, dell’ufficio stampa dì Palazzo Chigi.

A indicare come testimonial Amadeus è stato il dicastero che fa capo a Roberto Speranza. Una scelta derivata dalla necessità di trainare il più possibile il messaggio, grazie alla riconoscibilità del personaggio.

