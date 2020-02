Oggi in edicola: il Grande Fratello Vip si allunga per tappare il buco

La nostra rassegna stampa della mattina, con gli estratti degli articoli più interessanti: un mese in più per il reality show per sostituire l’Isola dei Famosi.

Grande Fratello Vip, fine pena mai

Libero, pagina 27, di Gianluca Veneziani.

Viene forte |a tentazione di dire: lasciateli chiusi là per sempre, buttate via la chiave, non fateli più tornare nel mondo reale. Che la loro realtà sia per sempre il reality! Il Grande Fratello Vip – quel programma in cui una quindicina di personaggi semi-famosi o ex famosi, meteore e matricole si radunano in una specie di gabbia di matti, ammorbandoci due volte alla settimana per la gioia dei (non troppi) fan si prolunga di un mese.

Non chiuderà i battenti a marzo come previsto, ma sforerà fino al 27 aprile. Iniziato il 7 gennaio, diventerà uno dei reality più lunghi della storia: quasi quattro mesi di reclusione, roba che se fai un furto ti danno meno. Puro sadismo da parte degli autori? Desiderio di prendere per sfinimento sia i concorrenti che gli spettatori? No, in realtà c’è un’esigenza molto più pratica. Ossia quella di coprire un buco nel palinsesto Mediaset, dal momento che in primavera salteranno i due programmi previsti, guarda caso ancora dei reality.

Problemi da sistemare

Il primo è l’Isola dei Famosi: praticamente un format identico al Grande Fratello Vip, con la differenza che là i presunti vip stanno in un’isola sperduta e non in una casa, si abbronzano di più e fanno un po’ più fatica a mangiare.

Il secondo è il Grande Fratello dei non vip: praticamente un format identico al Grande Fratello Vip, con la differenza che qua i concorrenti sono un po’ meno famosi dei quasi famosi dell’altro. Insieme ai due programmi salterà l’incarico per le due donne che avrebbero dovuto condurli: nel primo caso Ilary Blasi, nel secondo Barbara d’Urso (che d’altronde ha già un paio di programmoni da portare avanti e non si dorrà certo perla mancanza del terzo).

(Nella foto Grande Fratello Vip)