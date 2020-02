Filippo Timi: Skianto significa stupore, meraviglia davanti a un incontro che genera bellezza

Skianto è stupore. Vivo in modo multiforme il sentimento dello stupore. Lo stupore di aver potuto scrivere questi due show per la televisione. In generale, ogni forma di meraviglia per me nasce da un incontro inaspettato. Per esempio, l’incontro tra forze e competenze diverse che generano uno spettacolo. O l’incontro tra artisti all’apparenza incongruenti tra loro e che, proprio per questa ragione, danno vita a qualcosa di speciale.Alla fine di uno spettacolo a teatro, il direttore di Rai3, Stefano Coletta, è venuto a parlarmi, proponendomi di scrivere qualcosa per la sua rete. In quel periodo stavo rimettendo le mani sul monologo di Skianto che avrei portato in tournee. Era l’argomento che affrontavo in quei giorni, mi è sembrato spontaneo pensarci.Infatti non è un adattamento. Abbiamo ripensato completamente lo spettacolo, prendendo spunto dal senso di quello teatrale, costruendoci attorno qualcosa pensato per la televisione. L’immaginario è quello del varietà classico con i suoi ingredienti: la sigla, la danza, i dialoghi. A questi elementi fondamentali abbiamo aggiunto incontri capaci di suscitare autentica meraviglia. Pensate a Heather Parisi che balla sulla musica dei Nirvana.Sono onnivoro di tv. Quando sono in tour e non ho la concentrazione per dedicarmi alla visione di qualcosa di specifico, accendo la tv per mantenerla come sottofondo rilassante. C’è stato un periodo in cui, per addormentarmi, guardavo le televendite sulle emittenti locali. Un mondo strano e coloratissimo. Mi piace molto Blob, sa riassumere i fatti salienti del giorno con un montaggio esemplare. Rai Storia. Sanremo. X-Factor.Se fosse un talent musicale, non avrei le competenze necessarie per giudicare i concorrenti, al limite potrei fornire suggerimenti sulla gestione del palcoscenico. Un talent pensato per la recitazione non si adatterebbe ai tempi televisivi, difficile realizzarlo.

Gabriele Gambini

(nella foto Filippo Timi)