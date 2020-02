Ascolti Tv 16 febbraio vince Come una madre con il 20,72%

Seguono Live – Non è la D’Urso con il 14,93% e Che Tempo Che Fa con l’8,34% negli ascolti tv

Su Rai1 Come una madre ha raggiunto il 20,72% e 5,05 milioni di spettatori, Rai2 con Che tempo che fa all’8,34%, su Rai3 Amore criminale al 4,75%, su Canale5 Live – Non è la D’Urso al 14,93% e 2,37 milioni, su Italia1 Il mistero dei templari al 5,93%, su Rete4 Sully al 3,12%, su La7 Non è l’Arena al 5,53%.

Ascolti Tv Preserale

L’eredità su Rai1 al 22,80% e 5,03 milioni di contatti, Novantesimo minuto su Rai2 al 6,39%, Blob su Rai3 al 4,65%, Avanti un altro! su Canale5 al 17,22% e 3,72 milioni di spettatori, su Italia1 Studio Aperto Mag al 3,51%, Tempesta d’amore su Rete4 al 3,84%, Riusciranno i nostri eroi… su La7 all’1,20%.

Ascolti Tv Access prime time

Soliti Ignoti su Rai1 al 21,09% e 5,58 milioni di contatti Che Tempo che farà su Rai2 al 5,13%, Grande Amore su Rai3 al 3,46%, Paperissima Sprint su Canale5 al 12,50% e 3.31 milioni, C.S.I. su Italia1 al 4,77%, Stasera Italia su Rete4 al 3,64%.

Ascolti Tv Seconda serata

Speciale Tg1 su Rai1 al 5,56%, La domenica sportiva su Rai2 all’8,97%, Sopravvissute su Rai3 al 3,92%, Enjoy su Italia1 al 5,31%, Pressing su Rete4 al 4,77%.

Tra poco su TvZoom tutti i dati di ieri e le analisi.

(Nella foto Vanessa Incontrada)