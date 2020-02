Dopo Emis Killa, arriva il volto femminile di Yo! Mtv Raps: è Valentina Pegorer

Valentina Pegorer, nel 2017, ha vinto Pechino Express in coppia con Ema Stockholma.

Sarà Valentina Pegorer ad affiancare Emis Killa alla conduzione di YO! MTV Raps, la versione italiana del programma di MTV USA interamente dedicato alla musica rap e alla cultura hip hop che – dalla prossima primavera – sbarca in prima tv su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV), il brand di ViacomCBS Networks Italia.

Valentina Pegorer, classe 1990, è stata volto di eventi musicali internazionali come Rockin’1000 e Primavera Sound di Barcellona. Nota al pubblico televisivo per l’edizione di Pechino Express, quando vinse nel 2017 in coppia con la DJ Ema Stockholma, dice di se stessa di essere sempre alla ricerca di sonorità innovative. Mamma di una bimba di appena un anno avuta da Edoardo Manozzi in arte Boss Doms, produttore e dj romano, spalla di Achille Lauro, Valentina Pegorer è forse la capostipite di una nuova generazione di VJ, ruolo che dagli albori della sua nascita ha mutato pelle.

«Vivo la musica come estensione della parola, la ascolto, la studio, la suono, fa parte di me. Condurre un programma tv è sempre una nuova sfida che affronto con grinta – afferma la Pegorer – ma essere protagonista di un cult come di YO! MTV Raps è entusiasmante. Conoscevo il format americano perché, frequentando l’ambiente della musica underground, se ne parlava come di un punto di riferimento della cultura urbana. In America ne se parlava prima ancora che io nascessi, il rap è il genere musicale capace di dettare le tendenze generazionali».

Yo! Mtv Raps in Italia

Dopo Regno Unito, Germania, Africa e Asia, in Italia YO! MTV Raps vuole presentarsi come una novità per il panorama televisivo. Un punto di vista alternativo non solo per far conoscere in maniera più approfondita la scena rap italiana, ma anche per parlare più da vicino ai giovani, attraverso i generi musicali che oggi più li rappresentano. Dopo il suo debutto oltre 30 anni fa – il 6 agosto 1988 – YO! MTV Raps è diventato il riferimento per lo scenario hip hop.

Si presenterà in Italia come l’unico format capace di raccontare il fenomeno rap attraverso performance dal vivo in studio, interviste esclusive, rubriche tematiche e ospiti illustri.

(nella foto Valentina Pegorer)