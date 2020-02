Benvenuti a Salviniland: su History un documentario francese analizza il successo della Lega

Martedì 11 febbraio alle 21.50 in esclusiva su History, il diario di viaggio sociologico alla scoperta dei volti e delle storie di una parte di persone che vota per la Lega.

Benvenuti a Salviniland è diretto dal regista francese Antoine Robin

Chi sono gli italiani che votano la Lega? Che cosa pensano, che cosa dicono i suoi elettori? A queste e altre domande prova a rispondere il documentario di History Benvenuti a Salviniland, in esclusiva su History (407 di Sky) l’11 febbraio alle 21.50. Girato tra gennaio e maggio 2019, quando Salvini era Ministro degli Interni, il documentario prova a viaggiare lungo la penisola, dal Veneto alla Campania, alla scoperta degli italiani che hanno scelto il Carroccio: le loro opinioni, i loro interessi, le loro preoccupazioni. Diretto dal regista Antoine Robin, che ha molti cari amici in Italia e che nel nostro Paese ha passato molti anni in gioventù, il documentario cerca di individuare un punto di vista – con uno sguardo francese – per spiegare il clamoroso successo (34% nazionale) della Lega alle recenti Elezioni Europee.

Un’analisi sociologica

Un road movie sociologico che dà voce a Roberto, avvocato di Senigallia; a Maurizio, un operaio ed ex sindacalista emiliano vicino alla pensione; e poi Bernardo e Giorgio, due fratelli imprenditori agricoli campani; Nicolò, studente universitario a Bologna e infine Matteo e sua moglie, che guidano una associazione di cattolici tradizionalisti a Verona. Vite e storie molto diverse, col comune denominatore di aver scelto, nella gabina elettorale, di votare Matteo Salvini.

GUARDA IL PROMO

(nella foto un momento di Benvenuti a Salviniland)