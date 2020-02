Ascolti tv analisi 7 febbraio, tutto Sanremo minuto per minuto: Fiorello coniglio Maria, Gassmann Jr., i baci, Quando Quando Quando, Mollica…

Torna Rosario Fiorello, ed è di nuovo lui alla quarta serata a caratterizzare lo show, e a suggellare i passaggi sul palco con i momenti topici per i meter. Il Festival di Amadeus raccoglie il 53,3% e 9,5 milioni, ancora al top per share delle edizioni degli ultimi decenni, ma molto più indietro per numero di spettatori. FOTORIASSUNTO METER.