Ascolti Tv 5 febbraio tutti i dati: boom di share per Amadeus e Fiorello ‘picador’. Canale 5 e Rai3 sul podio

Ascolti, dinamiche: con la gara dei giovani 14,1 milioni, con Fiorello che beve picco a 15,7 mln e poi a 14,6 con Djokovic. Share al 62% con la reunion dei Ricchi e Poveri

Poche alternative a Sanremo e tanti film nella serata tv di mercoledì 5 febbraio. Su Canale 5 c’era la commedia Matrimonio al Sud, su Rai2 Alien Covenant, mentre su Italia1 andava in onda Auguri per la tua morte, Rete 4 si difendeva con il cult Salvate il soldato Ryan e su La7 c’era JFK Un caso ancora aperto. L’unica vera opzione croccante, quindi, era sulla terza rete, dove c’era come sempre Chi l’ha visto?. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: dietro il Festival la commedia di Canale 5 precede Federica Sciarelli

Su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo, con Amadeus alla conduzione, Fiorello scatenato (travestito da Maria De Filippi, in palleggio con Novak Djokovic, quinto dei Ricchi e Poveri), tanti ospiti (Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, Zucchero, Gigi D’Alessio, Ricchi e Poveri riuniti), e con Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno in supporto alla conduzione, ha conquistato 9,693 milioni di spettatori pari al 53,3% di share. In particolare la prima parte ha ottenuto 12,841 milioni di spettatori ed il 52,5%, la seconda parte 5,451milioni di spettatori ed il 56,14%, mentre Sanremo Start ha riscosso 11,9 milioni di spettatori con il 41,9%. In un contesto in cui il bacino di spettatori era inferiore di quasi un milione e la durata della trasmissione è stata extralarge, Amadeus ha fatto il miglior risultato per share degli ultimi venti anni. Il picco di ascolti si è registrato alle 21.48 con Fiorello e Amadeus sula palco prima che l’artista siciliano si esibisse ne La canzone di Sanremo, a quota 15,789 milioni e 54%. Share al top, al 62,3% alle 23.53 con i Ricchi e Poveri impegnati nel loro meedley.

Su Canale 5 la commedia Matrimonio al Sud ha avuto 1,653 milioni di spettatori e il 6,85%. Quindi per Anna Karenina 242mila e 2,66%.

Su Rai Tre per la nuova puntata del nuovo anno di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione 1,4 milioni di spettatori e 5,75%. Quindi per Linea Notte 498mila e 4,34%.

Tutti gli altri sotto quota un milione

Su Italia1 il film Auguri per la tua morte, ha ottenuto 867mila spettatori e il 3,26% di share. Quindi per Final destination, 413mila e 2,83%.

Su Rai2 la pellicola Alien Covenant, ha ottenuto 642mila spettatori e il 2,43% di share. Quindi per Equals, 217mila e 1,49%.

Su Rete 4 per il capolavoro Salvate il soldato Ryan, 554mila e 2,57% di share; quindi per Due imbroglioni a New York, 110mila e 1,63%.

Su La7 JFK Un caso ancora aperto, ha avuto 240mila spettatori e l’1,12%. Quindi per TgLa7 Notte, 322mila e 5,12%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 4,194 milioni di spettatori e il 23,41%, L’Eredità ha riscosso 6 milioni di spettatori ed il 27,7%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,263 milioni di spettatori (18,4%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,433 milioni di spettatori ed il 20,9%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: boom per Fiorello in versione Maria

Su Rai1 Prima Festival a 8,2 milioni di spettatori con il 30,85% e Sanremo Start 11,9 milioni e 41,9% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 3,795 milioni di spettatori con uno share del 13,36%. Su Rai Due il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione a 699mila e 2,45%; su Rai3 per Nuovi Eroi 1,250 milioni e 4,77%, per Un posto al sole 1,6 milioni e 5,7%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione ha ottenuto 1,065 milioni e 4% e 851mila e 3%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione, ha avuto 1,255 milioni e 4,53%.

Emanuele Bruno

(In apertura Festival di Sanremo, ieri su Rai1)