Netflix: annunciata la quinta stagione di The Crown

The Crown 5 sarà l’ultima stagione

Netflix annuncia che The Crown è stata rinnovata per la quinta e ultima stagione. Stavolta a dare il volto alla Regina Elisabetta II sarà Imelda Staunton (Harry Potter, Pride e Downton Abbey).

Intanto, sono in corso le riprese della quarta stagione che vedono il rinnovo di Olivia Colman nei panni della Regina, interpretata nelle prime due stagioni da Claire Foy. La quarta stagione debutterà prossimamente su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Peter Morgan – creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di The Crown -, ha affermato: «Sono entusiasta di annunciare che Imelda Staunton interpreterà Sua Maestà la Regina Elisabetta II nella quinta e ultima stagione, portando The Crown nel XXI secolo. Imelda ha un talento sorprendente ed è perfetta per il ruolo. Inizialmente avevo immaginato sei stagioni per The Crown, ma ora che abbiamo iniziato a lavorare sulla sceneggiatura della quinta stagione, ho realizzato che rappresenta il momento perfetto per fermarsi».

(Nella foto una scena di The Crown 3)