Ale e Franz ripropongono il loro storico Buona la prima!: su Rai2 arriva Improvviserai

Ale e Franz tornano in tv dall’8 gennaio alle 23.30 su Rai2 con Improvviserai, ispirato al celebre format tedesco Schiller Strasse, che mescola teatro, show televisivo e sitcom.

Improvviserai è prodotto da Picomedia per Rai2 scritto da Giancarlo Bozzo e Lucio Wilson con la regia di Elia Castangia.

Ale e Franz tornano in tv dall’8 gennaio alle 23.30 su Rai2 con Improvviserai, ispirato al format tedesco Schiller Strasse, che mescola teatro, show televisivo e sitcom. Uno spettacolo dal vivo in cui Ale & Franz saranno affiancati da Gigi e Ross, Maria Di Biase e Sandro (Alessandro Betti), l’amico di sempre, maestro dell’improvvisazione teatrale. Il duo comico torna protagonista con il reboot di quel Buona la prima! che li aveva visti mattatori dal 2007 al 2009 su Italia 1. Qualcosa di simile alla strada intrapresa da Luca e Paolo, che erano tornati, sempre su Rai2, con un’edizione nuova di zecca della loro storica Camera Cafè (in quel caso però senza ottenere i risultati sperati).

Tanti personaggi

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si alterneranno nel corso delle puntate, mettendosi in gioco: nella prima, dal titolo Anche tu cuoco, Ale amico mio, ci sarà Nina Zilli. Sprovvisti di copione, l’ospite e gli altri attori del cast si troveranno a improvvisare il seguito di una storia di cui conoscono solo l’inizio. Lo sviluppo della trama è affidato a un suggeritore, che nell’appuntamento di domani sarà Adriano Panatta. Sul palco, solo uno degli attori sentirà il suggerimento, gli altri dovranno improvvisare una reazione alle nuove suggestioni proposte, con un meccanismo tipico della commedia dell’arte che genera gag e risate tra il pubblico in sala e a casa.

(nella foto Ale e Franz)