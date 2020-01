Davide, un giovane ebreo ex ingegnere, interpretato da Michele Riondino, rientrato in Italia comincia a cercare con tutto se stesso il figlioletto e la moglie deportati nei campi prima di lui. Giulia (Isabella Ragonese), figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti, si dà da fare come volontaria per cancellare l’onta paterna. Saranno loro a prendersi cura di tanti orfani, rimasti senza niente e nessuno. La guerra è finita racconta la storia di chi è sopravvissuto e ha trovato una nuova via per tornare alla vita, quella piena, quella in cui il dolore lascia spazio alla speranza per un domani migliore, dove nessuno debba mai più rivivere l’orrore delle deportazioni. Per Isabella Ragonese è una storia di speranza, in cui interpreta Giulia, una donna con un passato da riscattare, come lei stessa racconta in questa intervista a TvZoom.

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA



Tiziana Leone

(Nella foto Isabella Ragonese)