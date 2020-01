Ecco le prime immagini di Locke & Key. Serie Netflix molto fantasy e noir attesa a febbraio

Al via il sette del prossimo mese la strana storia della famiglia Locke e della fascinosa dimora degli antenati, Keyhouse, in cui madre e tre figli si trasferiscono dopo l’omicidio del padre. Netflix ha appena rilasciato il trailer con le prime immagini di un ambizioso prodotto audiovisivo. Locke & Key è l’adattamento televisivo del fumetto di Joe Hill e Gabriel Rodriguez per i IDW comics.

Il senso della serie? Una storia di formazione mistery sull’amore, sulla perdita delle persone care e sui legami duraturi che definiscono la famiglia.

Promozione sagace

Netflix ha appena rilasciato il trailer (https://www.youtube.com/watch?v=Y3dRLKae_FA) della prima stagione di Locke & Key, la produzione originale basata sulla celebre graphic novel che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 7 febbraio. La trama di base è molto stuzzicante. Dopo che il padre della famiglia Locke viene assassinato in circostanze misteriose, i tre fratelli e la madre si trasferiscono nella casa dei loro antenati, Keyhouse, dove trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i bambini Locke studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla per rubarle. Creata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (Hill House), la serie è una storia di formazione mistery sull’amore, sulla perdita delle persone care e sui legami duraturi che definiscono la famiglia. Locke & Key su Netflix è il tanto atteso adattamento televisivo dell’omonima serie di fumetti best-seller di Joe Hill e Gabriel Rodriguez per i IDW comics. Nel cast di Locke & Key, Darby Stanchfield (Scandal) nel ruolo di Nina Locke, Jackson Robert Scott (IT: Capitolo 1 e IT: Capitolo 2) nel ruolo di Bode Locke, Connor Jessup (American Crime) nel ruolo di Tyler Locke, Emilia Jones (Horrible Histories) nel ruolo di Kinsey Locke, Bill Heck (La Ballata di Buster Scruggs) nel ruolo di Rendell Locke, Laysla De Oliveira nel ruolo di Dodge, Thomas Mitchell Barnet nel ruolo di Sam Lesser, Griffin Gluck (American Vandal) nel ruolo di Gabe, Coby Bird nel ruolo di Rufus Whedon.