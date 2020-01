Sesso e evoluzione adolescenziale: su Netflix torna Sex Education

Nel cast di Sex Education 2: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey

Netflix rilascia il trailer della seconda stagione di Sex Education. La produzione originale Netflix sarà disponibile con otto nuovi episodi in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 17 gennaio 2020.



La storia

Sex Education è la storia di Otis Milburn, un liceale inesperto e socialmente impacciato che vive con la madre sessuologa Jean. Nella prima stagione Otis e la sua amica Maeve Wiley organizzano una clinica clandestina che offre terapia sessuale a scuola per trasformare l’intuitivo talento del ragazzo in una fonte di guadagno. Nella seconda stagione Otis – ormai definitivamente sbocciato, anche se in ritardo – dovrà padroneggiare gli impulsi sessuali appena emersi per portare avanti la sua relazione con la fidanzata Ola, mentre cerca di gestire il rapporto conflittuale con Maeve. Nel frattempo, il liceo Moordale è alle prese con un’epidemia di clamidia, che rende evidente la necessità di una migliore educazione sessuale scolastica. I nuovi ragazzi appena arrivati in città sconvolgeranno gli equilibri. La serie è scritta e creata da Laurie Nunn e prodotta da Eleven. La seconda stagione è diretta da Ben Taylor, Alice Seabright e Sophie Goodhart. Jamie Campbell, Laurie Nunn e Ben Taylor sono anche produttori esecutivi.



Nel cast di Sex Education: Asa Butterfield (Ender’s Game, Hugo Cabret), Gillian Anderson (The Crown, The Fall), Emma Mackey (The Winter Lake, Eiffel, Death on the Nile), Ncuti Gatwa (Stonemouth, The Last Letter From My Lover), Connor Swindells (The Vanishing, VS), Aimee-Lou Wood (Louis Wane),

(nella foto Sex Education 2)