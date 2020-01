Il drama Prodigal Son, firmato da Greg Berlanti, arriva su Premium Crime il 20 gennaio

procedural, negli USA in onda su il miglior debutto sul target commerciale (sia nei dati LIVE+Same Day, sia in quelli LIVE+3: in un una settimana, il primo episodio ha registrato un ascolto multipiattaforma di 8.5 milioni di spettatori; il secondo ha confermato la share sul target commerciale ed è cresciuto, in termini di ascolto medio, sugli individui). Il, negli USA in onda su FOX , ha realizzato(sia nei dati LIVE+Same Day, sia in quelli LIVE+3: in un una settimana, il primo episodio ha registrato un ascolto multipiattaforma di 8.5 milioni di spettatori; il secondo ha confermato la share sul target commerciale ed è cresciuto, in termini di ascolto medio, sugli individui).

Quanto alla critica, Variety parla di uno Sheen «in grado di portare abilmente il suo personaggio vicino allo humor garbato di Annibal Lecter» e che viene «dosato con cura, bene e mai troppo». TV Guide, a sua volta, sottolinea quanto Michael Sheen «si muova con leggerezza nel personaggio, divertendosi ad interpretare un serial killer ed affascinante conversatore».

La storia

La famiglia Bright è curiosa, a dir poco: Malcom possiede il dono di sapere cosa pensano e come funzionano le menti criminali; il padre, l’intelligente, ricco e carismatico dottor Martin, negli Anni ’90 era il serial killer The Surgeon; la madre, elegante e manipolatrice, è la waspy e drunky Jessica; la sorella è l’ambiziosa e perfettina giornalista TV Ainsley (Halston Sage,The Orville).