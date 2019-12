Ascolti Tv 25 dicembre vince la Santa Messa di Natale con il 14,77%

Seguono Una poltrona per due con il 14,43% e 43° Festival del Circo di Montecarlo con l’11,75% negli ascolti tv

Su Rai1 Santa Messa di Natale ha raggiunto il 14,77% e 2,5 milioni di spettatori, Rai2 con Alla ricerca di Dory al 7,81%, su Rai3 43° Festival del circo di Montecarlo all’11,75%, su Canale5 Concerto di Natale in Vaticano al 12,02% e 1,7 milioni, su Italia1 Una poltrona per due 14,43%, su Rete4 Sette spose per sette fratelli 2,88%, su La7 Rango 1,96%, su Tv8 Fantozzi va in Paradiso 2,43%, su Nove Un amore di testimone1,57%.

Ascolti tv preserale

L’eredità su Rai1 al 24,53% e 4,2 milioni di contatti, Un Natale mai raccontato su Rai2 3,40%, Blob su Rai3 6,48%, Conto alla rovescia su Canale5 al 13,59% e 2,3 milioni di spettatori, su Italia1 Il Grinch al 6,93%, Tempesta d’amore su Rete4 al 3,85%, Josephine Ange Gardien su La7 all’1,13%.

Ascolti tv access prime time

I Soliti Ignoti su Rai1 al 21,40% e 3,9 milioni di contatti, LoL 🙂 su Rai2 5,31%, Un posto al sole su Rai3 al 6,01%, Striscia la Notizia su Canale5 al 17,59% e 3,2 milioni, Stasera Italia su Rete4 al 3,88%.

Ascolti tv seconda serata

A sua immagine su Rai1 al 10,54%, Appena in tempo per Natale su Rai2 al 5,68%, Le avventure di Pinocchio su Rai3 all’8,22%, Tutti insieme inevitabilmente su Canale5 al 9,88%, Gremlins su Italia1 all’8,58%, La fabbrica del sorriso su Rete4 all’1,37%, Le nuove avventure di Pippi calze Lunghe su La7 allo 0,96%.

Tra poco su TvZoom tutti i dati di ieri e le analisi.

(Nella foto Papa Francesco)