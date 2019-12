Sky ed HBO insieme per la nuova serie Tv Landscapers

Oilvia Colma insieme al marito Ed Sinclair per Landscapers

Sarà l’attrice Premio Oscar® Olivia Colman la protagonista della nuova serie Sky Original, Landscapers, miniserie in quattro parti diretta dal due volte Premio Oscar® Alexander Payne e prima sceneggiatura per la televisione scritta da Ed Sinclair.

Ispirata a eventi reali, la serie esplora le vite degli assassini Susan e Christopher Edwards e si chiede come questa coppia devota e mite sia arrivata ad uccidere i genitori di Susan e seppellirli nel giardino sul retro della loro casa di Mansfield, una cittadina del Nottinghamshire, in un crimine avvenuto nel 1998 e rimasto nascosto per oltre un decennio. Landscapers è un drama con venature dark comedy su una storia realmente accaduta e basato su ricerche approfondite, con ore di interviste agli accusati che si sono sempre professati innocenti.

La serie racconta le vite di Susan e Chris da varie prospettive, comprese quelle degli agenti di polizia e degli avvocati coinvolti nelle indagini, nonché da quella “interna” degli stessi protagonisti. Il pubblico verrà calato in un mondo surreale, frutto di fantasia, che Susan e Christopher hanno creato vestendo i panni dei loro eroi di Hollywood in storie da loro inventate. La storia di un singolare caso di omicidio che coinvolge quattro vite vissute ai margini della società, e che si trasforma in un’esplorazione magnetica e a tinte fosche dell’amore e della fantasia, del loro potere e del loro pericolo.

Landscapers è prodotta per Sky e HBO da Sister, la pluripremiata casa di produzione di Chernobyl, in collaborazione con South of the River Pictures, nuova società di produzione di Olivia Colman e Ed Sinclair.

Le riprese inizieranno nel 2020 e la serie sarà in esclusiva su Sky in Italia, nel Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna. La distribuzione internazionale è affidata a NBCUniversal Global Distribution.

Olivia Colman, protagonista e produttrice esecutiva della serie, ha dichiarato:

«Adoro le sceneggiature di Ed, esattamente come adoro la sua cucina. No, la verità è che è piuttosto raro volere così tanto una parte dopo la prima lettura di una sceneggiatura, ma è quello che è successo in questo caso. È una scrittura coraggiosa, ma anche sottile e tenera: una gioia per qualsiasi attore».

(Nella foto Olivia Colman)