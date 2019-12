Ascolti Tv 21 dicembre tutti i dati: le speciale Telethon de I Soliti Ignoti a 4,05 milioni, la raccolta di Tu Sì Que Vales 2,91.

Italia 1 terza negli ascolti Tv per la seconda sera consecutiva

Sfida interessante quella di ieri sera fra le ammiraglie Rai e Mediaset, con Rai1 che proponeva lo speciale dedicato de I Soliti Ignoti dedicato a Telethon e Canale5 che ha mandato in onda una raccolta del meglio di questa edizione di Tu Sì Que Vales. L’ha spuntata Amadeus con 4,05 milioni di ascoltatori medi, pari al 19,85% di share contro il 17,44% (2,91 milioni) del talent show di Maria De Filippi e soci.

Sull’ultimo gradino del podio si è attestato Mamma ho preso il morbillo che ha raggiunto 1,381 milioni di spettatori, il 6,64% di share.

Staccato di poco (1,304 milioni e 7,24% di share) Città Segrete su Rai3, mentre N.C.I.S. su Rai2 e U.S. Marshal su Rete4 hanno fatto registrare, rispettivamente, il 5,45% e il 3,36%. Male La7 all’1,83% con lo speciale di Atlantide U.S.A. Contro John Lennon.

Fra le native digitali vince Rai Movie con La Caduta al 2,13% e 426.173 spettatori, che stacca Natale a Rocky Mountain su Tv8, fermo al 2,00% e 419,795. Appena sotto, con 408,268 spettatori e l’1,94% di share Iris con Il Prescelto.

In seconda serata: Il Folle di Dio su Rai1 all’8,11%, Instinct su Rai2 al 4,06%, Un giorno in pretura su Rai3 al 5,87%, Speciale TG5 su Canale5 al 13,33%, Mamma ho allagato la casa su Italia1 al 6,29%, Riot su Rete4 al 4,11%, Across the universe su La7 all’1,39%.

Nel preserale: L’Eredità su Rai1 al 23,14% e 4,28 milioni di contatti, N.C.I.S. su Rai2 4,28%, Blob su Rai3 4,89%, Conto alla rovescia su Canale5 al 14,83% e 2,68 milioni di spettatori, su Italia1 Studio Aperto Mag al 4,07%, Tempesta d’amore su Rete4 al 4,12%, Josephine Ange Gardien su La7 all’1,58%.

Nell’access prime time: TG Sport Sera su Rai2 3,33%, Le parole della settimana su Rai3 al 7,36%, Striscia la notizia su Canale5 al 15,34% e 3,35 milioni, C.S.I. su Italia1 al 5,45%, Stasera Italia su Rete4 al 4,92%, Otto e mezzo su La7 al 4,21%.

Tra i tg serali: TG1 al 22,24%, TG2 al 5,83%, TG3 al 10,04%, TG5 al 18,41%, Studio Aperto al 6,32%, TG4 al 4,25% e TGLA7 al 4,27%.

