Rai4: a partire da oggi serie Tv in prima visione ogni sabato

A partire da oggi Narcos e Supernaturatural

Da oggi, 21 dicembre, su Rai4, ogni sabato alle 21:10, torna la caccia a Pablo Escobar con la seconda stagione in prima visione di Narcos, la celebre serie targata Netflix creata da Chris Brancato, Carlo Bernard e Doug Miro che racconta la diffusione del narcotraffico in Colombia negli anni ‘80.

Tornano in scena Wagner Moura, nel ruolo di Escobar che gli è valso una nomination ai Golden Globe, Boyd Holbrook nei panni dell’agente Steve Murphy e Pedro Pascal (l’Oberyn Martell de Il Trono di Spade) in quelli dell’agente Javier Peña.

Grandi novità anche in fascia preserale. Sempre da oggi, ogni sabato e domenica dalle 19:30, i fratelli scaccia-demoni Sam e Dean Winchester tornano in azione per la tredicesima stagione, in prima visione assoluta, della serie fantasy-drama Supernatural.

(Nella foto Narcos)