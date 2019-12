Nasce The Apartment, la nuova società di Fremantle per potenziare lo sviluppo e la creazione di serie e film

Fremantle annuncia la sua nuova struttura in Italia e la nascita di una nuova società: The Apartment, nata per potenziare gli investimenti internazionali nel campo delle serie e dei film.

A partire dal 1° Gennaio 2020, dunque, le attività del gruppo saranno sviluppate attraverso tre realtà, controllate da FremantleMedia Group Limited.

Le tre società

The Apartment, (100% FremantleMedia Group Limited) che sarà focalizzata sulla creazione e lo sviluppo di serie e film di scala globale scritti e realizzati da autori e talenti internazionali: si posizionerà sul mercato come incubatore di grandi progetti per affidarne poi la produzione esecutiva a società partner.

The Apartment, tra le altre cose, firmerà con Wildside serie già prodotte da Lorenzo Mieli e presto in onda come The New Pope di Paolo Sorrentino, L’amica Geniale – Storia del nuovo cognome di Saverio Costanzo e We are who we are di Luca Guadagnino e ne svilupperà gli eventuali seguiti.

Fremantle Italia (100% FremantleMedia Group Limited) da cui dipenderanno la produzione dei grandi show di intrattenimento del catalogo globale di Fremantle (da X Factor a Got Talent), format di terze parti gestiti in licenza, soap come Un Posto al Sole, documentari, talk show e reality.

Wildside (a oggi già controllata da FremantleMedia Group Limited che ne possederà il 100% entro il 2020) continuerà a svolgere la sua attività nel campo della produzione seriale e cinematografica.

Lo scopo di Fremantle, completata l’acquisizione della società, è consolidare e far crescere la posizione di Wildside sul mercato italiano e su quello internazionale. La strategia verrà perseguita attraverso nuovi investimenti, che permetteranno di muoversi con ancora maggiore forza sul mercato delle idee e dei talenti. Wildside lavorerà in sinergia con le altre società di Fremantle e si farà promotrice di nuove iniziative imprenditoriali che permetteranno al gruppo di cogliere le opportunità che la crescita del mercato globale dei contenuti fornirà nei prossimi anni.

Il Ceo di Fremantle

Andrea Scrosati, Group COO di Fremantle ha dichiarato: «L’Italia è uno dei Paesi più rilevanti per Fremantle, questo grazie al lavoro straordinario fatto da Lorenzo Mieli e da Mario Gianani, che in questi anni hanno saputo costruire case history di successo globale nel campo delle produzioni di intrattenimento, della serialità e del cinema. La nuova organizzazione è costruita attorno a questi talenti per valorizzare ancora di più le loro potenzialità e la straordinaria capacità creativa e produttiva di tutto il nostro team italiano».

A partire dal 1° Gennaio 2020, The Apartment sarà guidata da Lorenzo Mieli che ne sarà CEO unico; Wildside sarà guidata da Mario Gianani che ne diventa CEO unico; Gabriele Immirzi diventa CEO di Fremantle Italy, mentre Lorenzo Mieli ne sarà Presidente.

