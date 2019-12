Jody Cecchetto: Ho reinventato il Gioca Joeur di mio padre grazie a Ready Music Play

Si chiama Ready Music Play! . Più che un programma, è un ponte generazionale. Lo è per diverse ragioni. La prima: alla conduzione c’è Jody Cecchetto , figlio di quel Claudio che ha fatto la storia della musica (come produttore e talent scout), della radio e della televisione dalla fine degli anni ’70 a oggi. La seconda: la sigla di Ready Music Play! è la versione, riveduta e corretta da Jody secondo i criteri di contingenza social, del Gioca Joeur cantato nel 1981 dal padre Claudio come sintesi scacciapensieri del rapporto tra i giovani e la musica pop, veicolato attraverso alcune parole d’ordine.

La terza ragione: sfruttando, nuovo social network della(i nati dopo il 1997) che consente di creare video da un minuto al massimo partendo da una base musicale,porta l’universo social dei Millennials e dei post Millennials in quel reperto antidiluviano chiamato televisione, mostrando, dice: «Il lato umano e divertente di Instagram, di Tik Tok e di ciò che ruota attorno a essi. DeAKids è il canale adatto a portare il linguaggio dei più giovani in un media utilizzato da tutti, soprattutto dai chi non è più adolescente». Una contaminazione di generi e di linguaggi che potrebbe riuscire ad avvicinare generazioni all’apparenza distanti.Accanto al conduttore, nel programma ci saranno quattro giovani influencer:Si sfideranno a colpi di lip sync in due squadre e in ogni puntata verrà decretato il video migliore. Divise in due coppie, le ragazze canteranno e balleranno per creare il video più divertente mettendo in gioco alcuni fattori: abbigliamento, accessori, ballo e interpretazione. Jody Cecchetto guiderà la sfida mostrando al pubblico i punti di forza delle esibizioni sulle note delle canzoni più popolari presso i ragazzi.

Ai nostri microfoni, Jody, musicista e conduttore, introduce il programma e parla del rapporto col padre Claudio: «Valuta i miei progetti e le mie ambizioni con l’occhio oggettivo del talent scout, non con quello del genitore emotivamente troppo coinvolto. Mi fornisce tanti consigli e mi ha spiegato che, senza l’entusiasmo, trasmettere qualcosa a un pubblico è impossibile».