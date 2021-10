ITsART cerca di cambiare rotta e rinnova il Consiglio d’amministrazione

ITsART è stata lanciata il 31 maggio 2021

A quattro mesi dal lancio di ITsART i due soci, Cassa Depositi e Prestiti (51%) e Chili Spa (49%), hanno deciso di cambiare il consiglio d’amministrazione, forse non contenti dei risultati ottenuti finora: 350 mila streaming con un catalogo di 1.100 titoli (700 al debutto della piattaforma). Al vertice arriva Guido Casali come nuovo Amministratore Delegato e Content director, indicato da CDP, mentre Giorgio Tacchia è il nuovo Presidente, espressione di Chili. Casali ha un passato in Classica Tv, Sky, Nexo Digital e nella Commissione Europea in qualità di Expert in Creative Europe – Media Programme.

(Nella foto Guido Casali)