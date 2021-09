Mostra Cinema Venezia: si parte con Benigni e Almodovar

Venezia cala subito l’asso Benigni

La Stampa, pagina 30, di Fulvia Caprara.

Stasera il cuore del cinema torna a battere in laguna, in quella striscia di terra, tra sabbia e mare, dove si daranno appuntamento, per l’inaugurazione della Mostra, divi e alte cariche dello Stato, invitati vip e pubblico ansioso di tornare a vivere quell’emozione negata, quel brivido eccitante del condividere emozioni con una platea di sconosciuti. Davanti agli occhi del Presidente Mattarella, del Ministro della Cultura Dario Franceschini, di quello dello sport spagnolo Miquel Octavi i Llorens, si susseguiranno le immagini dell’emozione di Roberto Benigni premiato con il Leone alla carriera, della giuria al completo capitanata dal premio Oscar Bong Joon-ho, del nuovo film di Pedro Almodovar Madres paralelas, protagonista Penelope Cruz con Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Skichez-Gijón, Julieta Serrano, Rossy De Palma: «Nasco come regista proprio a Venezia nel 1983 – ha dichiarato l’autore -. Trentotto anni dopo vengo chiamato a inaugurare la Mostra. Non riesco a esprimere la gioia, l’onore e quanto questo rappresenti per me senza cadere nell’autocompiacimento. Sono molto grato al Festival per questo riconoscimento e spero di esserne all’altezza».

La Mostra della ripartenza

Alla fine, in nome di «un tono di sobrietà e prudenza», nessuna cena oceanica come si usava nell’epoca pre-Covid. L’aria, però, è cambiata e, anche se stavolta, molto più dei controlli antiterrorismo, si notano i capannoni bianchi dei test anti-Coronavirus, la Mostra sintetizza il clima di un generale risveglio. Stampa internazionale tornata in massa, biglietti sold out per i film più attesi, echi di feste roboanti a Venezia, come quelle, ambitissime, della rivista Variety, organizzata ieri sera sulla terrazza del Danieli, e del premio Bookciak, all’Isola di Edipo, con Zerocalcare in veste di presidente di giuria, sono solo i primi segnali della grande ripartenza, di quel motore che si rimette in moto e che, nella città lagunare, coincide soprattutto con l’andirivieni turistico.

