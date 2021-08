Dal 23 agosto si possono rottamare i vecchi televisori

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: ci dovrebbe essere la data per cambiare la tv con un bonus di massimo 100 euro, per ricevere la nuova tecnologia Dvb-t2.

Bonus rottamazione tv, le richieste dal 23 agosto

ItaliaOggi, pagina 17.

Il 23 agosto si potrà partire con la richiesta del bonus rottamazione tv, lo sconto pari al 20% (con un massimo di 100 euro) del prezzo d’acquisto di un nuovo televisore a fronte della rottamazione di un vecchio apparecchio. Sabato scorso è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dello sviluppo economico guidato da Giancarlo Giorgetti con le norme attuative del bonus introdotto dall’ultima finanziaria, uno dei tasselli su cui il governo conta per sbloccare l’iter della liberazione della banda 700 da parte delle tv, incentivando l’aggiornamento tecnologico delle famiglie. Pubblicato il decreto, dovranno passare 15 giorni perché entri in vigore, di qui la data del 23 agosto.

Lo sconto sarà disponibile direttamente dal rivenditore per i cittadini a cui è intestato il canone radiotelevisivo che potranno usufruirne per un solo acquisto. Al contrario del bonus tv in vigore finora, non ci sono limiti di reddito. Chi però ha un Isee inferiore ai 20 mila euro potrà cumulare al bonus rottamazione anche il vecchio incentivo che passerà da 50 a 30 euro. Il televisore dovrà essere in grado di ricevere il digitale terrestre di seconda generazione, Dvb-t2, con codec Hevc Main 10, una verifica si può fare sul sito del Mise inserendo il modello dell’apparecchio.

