A Cairo la Serie A femminile. Ma il Torino non ha una squadra rosa

Il calcio donne va a Cairo: e lui ci ripensa per il Toro

Ha riflessi sempre più rosa il rimbalzo del pallone verso il futuro. Il trend di crescita del calcio femminile in Italia è decollato, per contenuti agonistici e per interesse mediatico, anche e soprattutto in concomitanza con i lusinghieri risultati raccolti dalle azzurre ai Mondiali di Francia nell’estate del 2019. E da allora non si è più arrestato, travolgendo chi già ne faceva parte e chi ha afferrato il treno in corsa: la Serie A oggi vanta ai nastri di partenza Juventus e Inter, Milan e Roma, Fiorentina e Verona, Empoli e Sassuolo, con la Lazio nelle vesti di neo-promossa e la Sampdoria ultima invitata al gran ballo grazie all’acquisizione di un titolo sportivo. Un fenomeno di cui si è accorto anche Urbano Cairo, che ha deciso di investire nel settore con la propria società.

Non il Torino, però: non ancora, almeno. Bensì il Gruppo Cairo Communication, di cui fa parte l’emittente La7: il canale – per cui lo stesso Cairo è stato di recente ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione di 20 anni di attività – ha acquistato infatti i diritti per la trasmissione in esclusiva in chiaro della Serie A femminile, ma anche della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana in rosa, per il prossimo biennio. La7, La7d e La7.it diverranno così la casa del calcio femminile in chiaro, con la messa in onda di una partita per ciascuna giornata del massimo campionato e un palinsesto che si allargherà anche a highlights e approfondimenti. Una sorta di paradosso, però, per il presidente granata. Che crede nel calcio femminile, ma – per ora – soltanto a livello di comunicazione.

Torino senza squadra femminile

Perché sul fronte sportivo, al contrario, il Torino è una delle poche società della Serie A (maschile) a non essere ancora al passo con i tempi. Tempi che potrebbero però rivelarsi maturi a stretto giro di posta, ovvero nell’arco di una stagione o poco più. Da ambienti vicini al vertice del club, infatti, trapela l’intenzione – almeno quella, per ora – di allestire finalmente una prima squadra del Torino. Dopo che tutto intorno si sono già mosse realtà di alto come di medio-basso rango, dopo che anche Tuttosport ha battuto a lungo sul tasto dolente. L’ultima volta, pochi giorni fa soltanto.

