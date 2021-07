Samsung non fa solo televisori. Fa anche televisione

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: cinque nuovi canali per arricchire l’offerta di Tv Plus, il servizio in streaming dedicato a smart tv, smartphone e tablet della casa. «L’obiettivo è incontrare le esigenze e i gusti di tutti i nostri utenti per far sì che possano godere gratuitamente di tv, musica, film, serie, intrattenimento, cartoni animati, documentari, sport, news e lifestyle in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento», dice Cristina Sala, senior business development manager Italy.

Samsung Tv Plus lancia 5 nuovi canali

ItaliaOggi, pagina 16.

Samsung amplia l’offerta di Tv Plus, il servizio in streaming dedicato ai suoi smart tv, agli smartphone e ai tablet, con cinque nuovi canali gratuiti che si andranno ad aggiungere ai 46 già esistenti. «II nostro obiettivo primario è quello di incontrare le esigenze e i gusti di tutti i nostri utenti gratuitamente, per far sì che possano godere di tv, musica, film, serie, intrattenimento, cartoni animati, documentari, sport, news e lifestyle in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento», commenta Cristina Sala, senior business development manager Italy Tv Plus, Esbo.

«Per questo motivo, dopo aver lanciato Samsung Tv Plus sulle smart tv l’anno scorso e su smartphone e tablet il mese scorso in Italia, ora ci stiamo muovendo per ampliare sempre di più l’offerta di canali gratuiti disponibili, aggiungendone sei totalmente nuovi per tutti gli appassionati di musica italiana, sport, cinema, viaggi e cibo, così che possano trarre ispirazione o divertirsi nei propri momenti a casa o in movimento, guardando contenuti di qualità disponibili in qualsiasi momento della giornata».

I nuovi canali

Ecco allora che da ieri gli utenti dei dispositivi Samsung potranno accedere a Radio Italia Trend, il canale televisivo tematico dedicato alla migliore musica italiana indie, rap, trap e alle nuove tendenze con una programmazione non stop. «Abbiamo scelto di trasmettere su Samsung Tv Plus il nostro canale Radio Italia Trend, già presente su Dab Plus, satellite e sulle nostre applicazioni, aggiungendo il primo canale di musica italiana all’interno dell’offerta Samsung», ha detto Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia. «Essere la prima radio in Italia ad attivare questa collaborazione, rappresenta per noi un vanto e un prestigio che conferma il ruolo unico della nostra multipiattaforma».

Secondo canale è Donna TV, che offre diverse produzioni originali, intrattenimento, tutorial, film e serie tv rivolte alle donne che cercano nuove idee. Poi ancora Alma TV Food, che ha origine nella tradizione televisiva del canale Alice, e Alma TV Travel, che eredita la storica library del canale Marcopolo.

(Continua su ItaliaOggi)

(Nell’immagine il logo di Samsung Tv Plus)