Sky rinnova l’offerta con 4 nuovi canali

Una cascata di serie tv e Sky si fa in quattro

Il Messaggero, pagina 25, di Ilaria Ravarino.

Quattro nuovi canali, “accesi” dal primo luglio, per rinnovare l’offerta Sky in un panorama televisivo digitale sempre più affollato di piattaforme dai prezzi competitivi e contenuti “in franchise” di richiamo globale. Saranno i neonati Sky Serie, Sky Documentaries, Sky Nature e Sky Investigation i nuovi contenitori che – senza incidere sul prezzo dell’abbonamento e in streaming su Now – cercheranno di ingolosire il pubblico della piattaforma fondata da Rupert Murdoch, con 3.000 ore di programmazione al mese e almeno una prima visione al giorno.

Le richieste

Piatto forte dell’offerta, in linea con le richieste degli utenti, saranno le serie tv. Che si divideranno tra i titoli “classici” di Sky Atlantic e quelli più innovativi di Sky Serie (dal primo luglio alla posizione 112), in partenza con L’assistente di volo, serie con Kaley Cuoco basata sull’omonimo romanzo di Chris Bohjalian e girata anche a Roma, per proseguire dal 7 luglio con I luminari – il destino nelle stelle, avventura in costume con la figlia di Bono Vox Eve Hewson, grandi classici del piccolo schermo (da Sex e The City al Dr. House) e soprattutto i prodotti originali italiani. Ovvero la commedia “anglosassone” Ridatemi mia moglie di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, adattamento atteso a settembre della sitcom BBC I Want My Wife Back, e la serie evento in otto episodi di Gabriele Muccino A casa tutti bene. Ispirata all’omonimo film del regista del 2018, e interpretata da un cast rinnovato di 19 attori (Laura Morante, Francesco Scianna, Milena Mancini tra gli altri), la serie è apparsa, a giudicare dai primi due minuti mostrati in anteprima, in linea con la pratica mucciniana delle più turbolente relazioni familiari. «Sarà impetuosa, tempestosa, mucciniana, Sturm und Drang – ha detto ieri il regista, che entrerà fra qualche settimana in sala di montaggio – sono orgoglioso di mettere tutta la mia esperienza, il mio mestiere e il mio linguaggio al servizio della tv di qualità».

Tra i documentari del canale Sky Documentaries (posizioni 122 e 402), in arrivo il primo luglio la nona stagione dei reportage de Il testimone di Pif (la prima puntata sarà dedicata a Giulio Regeni e alla sua famiglia), il 9 luglio il controverso documentario in quattro parti “dalla parte di Mia Farrow” Allen Vs Farrow e i biografici Hillary, ritratto di Hillary Clinton nella campagna 2016, e Tiger Woods, sul più giovane campione di golf al mondo (dal 13 luglio), oltre a Dangerous Old People con le sue immersioni nel “lato B” del crimine napoletano, introdotte da Roberto Saviano.

Le declinazioni

Si dedica al giallo, nelle declinazioni del poliziesco, del thriller o del dramma procedurale, il nuovo Sky Investigation (posizione 114), inaugurato il 2 luglio dalle indagini del poliziesco canadese Coroner, il 4 dall’antidroga di Bulletproof, l’8 dal francese Il giustiziere, con l’ex calciatore Eric Cantona nei panni di uno stropicciato investigatore, e ancora il remake The Equalizer con Queen Latifah. A Sky Nature (posizioni 124 e 404) il compito di aprirsi all’ecologia, con una selezione del meglio dei documentari naturalistici internazionali e un’apertura il 4 luglio con la serie BBC Greta Thunberg – Un anno per salvare il mondo, che segue la giovane attivista durante le campagne condotte tra il 2019 e il 2020.

(Continua su Il Messaggero)

(Nell’immagine le locandine dei nuovi 4 canali Sky)